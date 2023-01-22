Глава Минэкономики Швейцарии Пармелен: передача замороженных российских активов Украине незаконна

Руководитель швейцарского федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен назвал передачу замороженных российских активов Украине незаконной.

Он напомнил, что основополагающее право на собственность в Швейцарии гарантировано конституцией.

Конфискация денег у одного государства или у частных лиц для передачи другой стране в рамках действующего законодательства невозможна.

Пармелен уточнил, что пока ни одна страна в мире не пошла на подобный шаг.