Премьер Сербии Брнабич анонсировала тяжелые решения по Косово и Метохии

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что стране предстоит принять тяжелые решения по Косово и Метохии.

Она подчеркнула, что сербские власти будут принимать такие решения совместно с народом страны.

Брнабич уточнила, что в Белграде ничего не скрывают и собираются бороться за сильную во всех смыслах Сербию.

Ранее президент страны Александр Вучич пообещал, что 23 января обратится к гражданам по поводу Косово и Метохии.