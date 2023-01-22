Эрдоган решил провести выборы президента Турции раньше времени

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 14 мая в стране пройдут президентские и парламентские выборы.

Изначально выборы президента в Турции были запланированы на 18 июня.

Ранее оппозиционная Республиканская народная партия сообщила, что шесть партий оппозиционного союза не могут согласовать единого кандидата.

Сообщалось также, что оппозиция планирует выбрать своего представителя для участия в выборах в феврале.