EL UNIVERSAL: в социальной сети появился ролик, где парень защищает себя и девушку от грабителя

Происшествие случилось в Гватемале. Молодая пара гуляла по улице, когда подъехали двое неизвестных на мотоцикле и попытались на них напасть.

Один из грабителей слез с мотоцикла и забрал у девушки телефон. Молодой человек ударил нападавшего по лицу, и он упал. Девушка забрала телефон.

Парень продолжил избивать грабителя. Его напарник попробовал помочь, но молодой человек его остановил и продолжил расправляться с преступником, который пытался бежать.

Потом парень, избивающий грабителя, попросил водителя проезжавшего мимо фургона остановиться.

В конце концов мотоциклист решил уехать и бросить приятеля, побоявшись вступать в драку с разозлившимся молодым человеком.

Все подробности происшествия попали на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.