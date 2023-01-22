EL UNIVERSAL: в социальной сети появился ролик, где парень защищает себя и девушку от грабителя
Происшествие случилось в Гватемале. Молодая пара гуляла по улице, когда подъехали двое неизвестных на мотоцикле и попытались на них напасть.
Один из грабителей слез с мотоцикла и забрал у девушки телефон. Молодой человек ударил нападавшего по лицу, и он упал. Девушка забрала телефон.
Парень продолжил избивать грабителя. Его напарник попробовал помочь, но молодой человек его остановил и продолжил расправляться с преступником, который пытался бежать.
Потом парень, избивающий грабителя, попросил водителя проезжавшего мимо фургона остановиться.
В конце концов мотоциклист решил уехать и бросить приятеля, побоявшись вступать в драку с разозлившимся молодым человеком.
Все подробности происшествия попали на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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