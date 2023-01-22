В ряде областей Украины 22 января объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ заявили, что в ряде областей Украины звучит сирена воздушной тревоги.

В воскресенье поздно вечером, 22 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Помимо прочего, обозреватели «Страны», ссылаясь на местных жителей, заявили, что в подконтрольных киевскому режиму городах Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики слышны звуки взрывов, однако официальной информации о «прилётах» на данный момент нет.