В ряде областей Украины 22 января объявлена воздушная тревога
Украинские СМИ заявили, что в ряде областей Украины звучит сирена воздушной тревоги.
В воскресенье поздно вечером, 22 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Помимо прочего, обозреватели «Страны», ссылаясь на местных жителей, заявили, что в подконтрольных киевскому режиму городах Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики слышны звуки взрывов, однако официальной информации о «прилётах» на данный момент нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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