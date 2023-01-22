Конгрессмен Маккол: США должны передать Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму
Глава комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что на Украину нужно отправить ракеты ATACMS.
По его словам, с помощью таких баллистических ракет ВСУ смогут наносить удары по Крыму, и это поможет Украине победить.
Маккол отметил, что украинская сторона побеждает, когда ей предоставляются все необходимые виды вооружений.
Среди такого оружия он назвал зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийское вооружение дальнего действия.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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