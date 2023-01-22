Лукашенко поручил Комитету госконтроля разобраться с магазином Wildberries

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля разобраться с нарушениями в магазине Wildberries.

По словам руководителя КГК Василия Герасимова, президент жестко отреагировал на информацию о нарушениях в этом магазине.

Он поручил восстановить законные права граждан и отменить правило о платном возврате товаров.

Ранее по предписанию Министерства антимонопольного регулирования и торговли плата за возврат была отменена, но в декабре 2022 года ее ввели снова.