Лукашенко поручил Комитету госконтроля разобраться с магазином Wildberries
2023-01-22 21:24
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля разобраться с нарушениями в магазине Wildberries.
По словам руководителя КГК Василия Герасимова, президент жестко отреагировал на информацию о нарушениях в этом магазине.
Он поручил восстановить законные права граждан и отменить правило о платном возврате товаров.
Ранее по предписанию Министерства антимонопольного регулирования и торговли плата за возврат была отменена, но в декабре 2022 года ее ввели снова.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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