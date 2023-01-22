Бразильский футболист Дани Алвес обвиняется в изнасиловании, но в деле есть нюансы
Живая икона сборной Бразилии попал в неприятную историю. Из-за обвинения в сексуальном насилии знаменитый спортсмен может сесть в тюрьму на 12 лет. Но пока дело выглядит запутанным.
Происшествие случилось 30 декабря в ночном клубе Барселоны. Пострадавшей в деле выступает 23-летняя девушка.
По ее словам, мужчина с друзьями позвал ее с подругами к себе за столик. Потом стал грязно приставать к ней и попросил выйти с ним в отдельное помещение, которое оказалось туалетом.
Жертва пошла туда добровольно, позже старалась сбежать, но не смогла.
Закрыв дверь, Алвес, по словам девушки, сначала усадил ее к себе на колени, приставал, затем бросил на пол и заставил заниматься оральным сексом. Потом изнасиловал.
Все действия сопровождались избиением. После всего девушка вышла заплаканная, обратилась к сотрудникам клуба, которые вызвали скорую помощь и полицейских.
Только через три недели Алвеса арестовали. Он, кстати, никуда не сбежал и не прятался. Спокойно жил в Барселоне, словно не чувствовал вины, хотя новость уже просочилась в СМИ.
На странные мысли наводит и видеозапись из клуба, где видно, что эти двое находились в туалете ровно 47 секунд.
Могло ли произойти все описанное девушкой за столь короткое время? Второй вопрос: почему она согласилась пойти с Алвесом в туалет, если он ей не нравился сразу.
Жена футболиста открыто защищает его и не верит в показания потерпевшей.
Ее муж вину не признал, но уже несколько раз в ходе следствия успел поменять свои показания, чем навлек на себя подозрения.
После скандала мексиканский клуб "Пумас", за который играл защитник, разорвал контракт с Алвесом. Но самое страшное для него сейчас - это угроза попасть в тюрьму на срок от 4 до 12 лет.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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