Бразильский футболист Дани Алвес обвиняется в изнасиловании, но в деле есть нюансы

Живая икона сборной Бразилии попал в неприятную историю. Из-за обвинения в сексуальном насилии знаменитый спортсмен может сесть в тюрьму на 12 лет. Но пока дело выглядит запутанным.

Происшествие случилось 30 декабря в ночном клубе Барселоны. Пострадавшей в деле выступает 23-летняя девушка.

По ее словам, мужчина с друзьями позвал ее с подругами к себе за столик. Потом стал грязно приставать к ней и попросил выйти с ним в отдельное помещение, которое оказалось туалетом.

Жертва пошла туда добровольно, позже старалась сбежать, но не смогла.

Закрыв дверь, Алвес, по словам девушки, сначала усадил ее к себе на колени, приставал, затем бросил на пол и заставил заниматься оральным сексом. Потом изнасиловал.

Все действия сопровождались избиением. После всего девушка вышла заплаканная, обратилась к сотрудникам клуба, которые вызвали скорую помощь и полицейских.

Только через три недели Алвеса арестовали. Он, кстати, никуда не сбежал и не прятался. Спокойно жил в Барселоне, словно не чувствовал вины, хотя новость уже просочилась в СМИ.

На странные мысли наводит и видеозапись из клуба, где видно, что эти двое находились в туалете ровно 47 секунд.

Могло ли произойти все описанное девушкой за столь короткое время? Второй вопрос: почему она согласилась пойти с Алвесом в туалет, если он ей не нравился сразу.

Жена футболиста открыто защищает его и не верит в показания потерпевшей.

Ее муж вину не признал, но уже несколько раз в ходе следствия успел поменять свои показания, чем навлек на себя подозрения.

После скандала мексиканский клуб "Пумас", за который играл защитник, разорвал контракт с Алвесом. Но самое страшное для него сейчас - это угроза попасть в тюрьму на срок от 4 до 12 лет.