Politico: Конгресс США призвал передать Украине баллистические ракеты для атаки на Крым
В руководстве Соединенных Штатов призвали отправить Украине мощные ракеты для нападения на Крым.
Как сообщает издание Politico, члены Конгресса Соединенных Штатов призвали передать Украине баллистические ракеты дальнего радиуса действия.
При этом отмечается, что эти ракеты Вооруженные силы Украины в теории могли бы использовать для нанесения ударов по Крымскому полуострову.
По словам главы комитета по международным отношениям палаты представителей Майкла Маккола, ВСУ необходимы ракеты для атаки на Крым.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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