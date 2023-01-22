DPA: СДПГ призвала пересмотреть отношения с Россией и Китаем

Социал-демократическая партия Германии, членом которой является немецкий канцлер Олаф Шольц, призвала пересмотреть отношения с Россией и Китаем.

22 января немецкое информационное агентство «Дойче Прессе-Агентур» сообщило о том, что Социал-демократическая партия Германии опубликовала документ под названием «Cоциал-демократические ответы на меняющийся мир», согласно которому СДПГ планирует пересмотреть внешнюю политику и политику безопасности на фоне глобальных вызовов и кризисов.

В частности, авторы вышеуказанного документа утверждают, что Германия слишком долго полагалась на кооперативное будущее с Россией, а также выражают свою уверенность в необходимости пересмотра отношений с Москвой.

Помимо прочего, СДПГ призывает переосмыслить отношения с Китаем, чтобы снизить экономическую зависимость Берлина от Пекина.