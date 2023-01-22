Гладков: система ПВО армии России сработала над Белгородом и Белгородским районом
Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО армии России сработала в небе над Белгородом и Белгородским районом.
В воскресенье ночью, 22 января 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в небе над городом Белгород и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны.
Гладков добавил, что жертв и пострадавших среди мирных жителей Белгорода и Белгородской области, по предварительным данным, нет.
Белгородский губернатор отметил, что в настоящее время местные оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях данного инцидента на земле.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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