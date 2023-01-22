В Англии после нападения собак скончалась девушка в возрасте около 20 лет

Происшествие случилось в четверг 19 января 2023 года в графстве Суррей. Пострадавших было двое, одна из них умерла, второй удалось выжить.

Вооруженные офицеры благодаря авиационной службе национальной полиции смогли обнаружить и отловить семь собак на Гравелли-Хилл в Катерхэме.

Животные находятся под стражей в полицейском участке. Сотрудники полиции приехали после поступившего сигнала от граждан о собаках, нападающих на людей.

Женщина в возрасте около 20 лет умерла на месте от полученных ран, несмотря на старания медиков.

Вторую пострадавшую доставили в больницу с укусами. Ее состояние оценивается как стабильное.

По закону Великобритании, владельцы собак, которые кого-то убили, могут получить тюремный срок до 14 лет.

Также к ним может быть применен неограниченный штраф. Могут применяться оба вида наказания.

Владельцы собак, которые причинили телесные повреждения, отправляются в тюрьму на срок до 5 лет или подвергаются штрафу. Возможны оба варианта наказания.

Если суд докажет, что собака "опасно вышла из-под контроля", ее хозяину грозит неограниченный штраф или тюремное заключение до 6 месяцев. Или оба наказания сразу.