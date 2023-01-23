Арестович: Россия могла легко добиться успеха в спецоперации
Алексей Арестович высказался о специальной военной операции на территории Украины.
Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал действия России в ходе специальной военной операции.
По словам Зеленского, спецоперация весной имела все шансы на успех. Также он добавил, что в марте ситуация вокруг Киева висела на волоске.
Напомним, что после попадания ракеты в жилой дом в Днепре Арестович совершил ошибку и заявил, что ракеты, попавшая в постройку, была сбита ВСУ.
Затем выяснилось, что у ВСУ нет средств для поражения ракеты, попавшей в жилой дом.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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