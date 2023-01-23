Семь признаков, по которым можно распознать агрессию собаки и готовность к нападению

Даже хорошо воспитанный питомец может вести себя агрессивно и внезапно напасть на человека, если почувствует угрозу или при необходимости защищать свою территорию. Есть признаки, которые показывают злость собаки.

Как сообщает ветеринарная благотворительная организация "Народный диспансер для больных животных" (PDSA), собаки редко нападают, не подавая предварительных сигналов.

Увидеть злобу животного несложно по рычанию, оскалу зубов, грозным выпадам, агрессивной позе.

Однако заметить недовольство и настороженность собаки, которая готовится к нападению, можно гораздо раньше и по другим, менее очевидным признакам:

животное облизывает губы;

прижимает уши к голове;

начинает часто зевать;

показывает "белые глаза";

переворачивает морду, словно вслушивается или оглядывается;

присаживается на корточки;

прижимает туловище к земле, делает крадущиеся движения, словно перед прыжком.

Любой из этих признаков должен вызвать опасения и заставить принять меры предосторожности.