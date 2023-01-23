Первая страна из Африки предоставила Украине советские танки Т-72В
Североафриканский портал сообщил о решении властей Марокко о передаче Украине советских танков Т-72В.
Правительство Марокко передало Украине советские танки Т-72В, находящиеся в Чехии, сообщил Menadefence. 20 боевых машин уже направлено Киеву, уточнили в публикации портала.
В сообщении говорится, что решение о поставках танков принято в ходе заседания контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Присутствовало только две африканские страны - Тунис и Марокко.
По данным портала, на вооружении марокканской армии состоит 296 танков Т-72 различной модификации. Боевые машины закупались в Беларуси в 1999-2000 годах.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Храмова Оксана
Семь признаков, по которым можно распознать агрессию собаки и готовность к нападению
Даже хорошо воспитанный питомец может вести себя агрессивно и внезапно напасть на человека, если почувствует угрозу или при необходимости защищать свою территорию. Есть признаки, которые показывают злость собаки.Подробнее...
-
-