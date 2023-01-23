Первая страна из Африки предоставила Украине советские танки Т-72В

Североафриканский портал сообщил о решении властей Марокко о передаче Украине советских танков Т-72В.

Правительство Марокко передало Украине советские танки Т-72В, находящиеся в Чехии, сообщил Menadefence. 20 боевых машин уже направлено Киеву, уточнили в публикации портала.

В сообщении говорится, что решение о поставках танков принято в ходе заседания контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Присутствовало только две африканские страны - Тунис и Марокко.

По данным портала, на вооружении марокканской армии состоит 296 танков Т-72 различной модификации. Боевые машины закупались в Беларуси в 1999-2000 годах.