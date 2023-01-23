Арестович увидел в действиях России попытку неудачно подражать армии США

Россия в начале спецоперации в Украине пыталась вести "разумную войну", подражая армии США, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Российская армия в первые пять дней спецоперации наносила точечные удары, в каком-то смысле косплеила американцев. После этого, конфликт показал, что ни о какой изящной операции не может быть и речи", - сказал он.