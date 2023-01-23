В России арбитражный суд признал банкротом военно-морскую верфь в Приморье

APS
2023-01-23 05:15

Арбитражный суд Приморья признал банкротом верфь, занимавшуюся строительством военных кораблей и судов снабжения.

Арбитражный суд Приморья принял к производству иск о банкротстве "Восточной верфи", специализирующейся на строительсве кораблей военно-морского флота России и кораблей снабжения, заявила консультант суда по связям с общественностью Инга Сорокина.

"Восточная верфь - одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализировалось на строительстве кораблей Тихоокеанского флота. Арбитражный суд Приморья возбудил производство по делу о признании предприятия банкротом", - говорится в сообщении суда.

Обоснованность заявления будет рассмотрена 1 марта 2023 года.

Опубликовано: Максим Алексеев









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