В России арбитражный суд признал банкротом военно-морскую верфь в Приморье
Арбитражный суд Приморья признал банкротом верфь, занимавшуюся строительством военных кораблей и судов снабжения.
Арбитражный суд Приморья принял к производству иск о банкротстве "Восточной верфи", специализирующейся на строительсве кораблей военно-морского флота России и кораблей снабжения, заявила консультант суда по связям с общественностью Инга Сорокина.
"Восточная верфь - одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализировалось на строительстве кораблей Тихоокеанского флота. Арбитражный суд Приморья возбудил производство по делу о признании предприятия банкротом", - говорится в сообщении суда.
Обоснованность заявления будет рассмотрена 1 марта 2023 года.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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