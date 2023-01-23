Германия не будет блокировать поставки Leopard из других стран, заявила Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыто поддержала Польшу в поставках танков Leopard на Украину.

«Если вы спросите нас, мы не будем стоять на пути», — сказал Бербок в интервью французской телекомпании LCI в воскресенье в отношении так называемого контроля за конечным использованием. При этом она подчеркнула: «Нас пока не спрашивали».

12 января федеральный министр экономики Роберт Хабек также высказался о планах Польши по поставке Украине основных боевых танков Leopard немецкого производства.

«Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решения в поддержку Украины», — сказал Хабек в Берлине.

Польша и Финляндия заявили, что хотят передать Украине танки Leopard из собственных запасов. Однако, поскольку танки произведены в Германии, федеральное правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем должно дать свое согласие.