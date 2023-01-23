UFA1.RU: жительница Уфы ищет сына, брошенного в роддоме 40 лет назад

Марина Гаврюшина оставила ребенка после родов, которые произошли 24 декабря в 1984 году в роддоме №3. Женщине было тогда 18 лет. Сейчас она хочет извиниться перед сыном.

Марина Гаврюшина из Уфы спустя 40 лет пытается отыскать своего взрослого сына, которого оставила в роддоме сразу после рождения.

Женщину преследует чувство вины, и она хочет попросить прощения у ребенка.

Сама она объясняет свой поступок молодостью, страхом и неопытностью. У нее не было жилья и некому было помочь растить сына. Связь с ребенком пропала после подписания отказной бумаги.

Марина Гаврюшина:

"Я была молода и не имела своего жилья. Хотела оставить сына в роддоме на месяц, пока не найду жилье. Мне сказали, чтобы я подписала бумагу. Я ее подписала, а бумага оказалась отказной"

Через месяц мать вернулась за сыном в роддом, но его уже забрали приемные родители. Женщина все время пыталась найти ребенка, но безуспешно.