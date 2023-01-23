Кандидат в президенты Чехии: Я бы не стал посылать войска на помощь Польше и странам Балтии

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш, когда в ходе дебатов спросили, пошлет ли он чешских солдат на помощь в случае нападения на Польшу или страны Балтии, ответил, что точно не пошлет.

Его конкурент, генерал в отставке Петр Павел, напомнил о приверженности коллективной обороне стран НАТО.

Бабиш же заявил, что хочет мира, а не войны. Он подчеркнул, что понимает вопрос как чисто гипотетический.

Бывший глава Военного комитета НАТО Павел, в свою очередь, отметил, что Чехия вступила в Североатлантический альянс, "чтобы обеспечить мир, потому что это сильнейшая оборонная организация".

Вопрос о реакции на возможное нападение на Польшу или страны Балтии был частью обсуждения помощи Украине. Бабиш подчеркнул, что его координировали Евросоюз и НАТО, а правительство Чехии "помогая Киеву, забывает о собственных гражданах".

Он обвинил конкурента в желании отправить в Украину солдат НАТО. Павел возразил, что речь идет о поддержке гуманитарных миссий.

Бывший премьер-министр Бабиш в последний момент решился на острую дискуссию, полную взаимных обвинений во лжи.

Второй тур президентских выборов с участием Бабиша и Павла пройдет в пятницу и субботу, 27 и 28 января. Два недавних опроса, проведенных известными исследовательскими центрами STEM и Kantar, показывают, что бывший генерал победит.