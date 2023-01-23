Сотни доминиканцев пришли поклониться духовной матери и защитнице государства Деве Альтаграсии

The Guardian: украинские беженцы жалуются на "ужасные условия" в Британии

Самая главная проблема - жилищная. Люди недовольны неподходящими условиями для жизни в предоставленном им временном жилье. Но больше всего беженцев пугает перспектива и вовсе остаться без крыши над головой.

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