Сотни доминиканцев пришли поклониться духовной матери и защитнице государства Деве Альтаграсии
Сотни доминиканцев 21 января пришли поклониться Деве Альтаграсии, являющейся "духовной матерью и защитницей" страны.
Главным актом поклонения божеству - Деве Альтаграсии стала месса, которую отслужил епископ епархии провинции Альтаграсия Хесус Кастро.
Таким образом священнослужитель подтвердил позицию церкви против абортов в присутствии главы Доминиканской республики Луиса Абинадера.
Кастро также призвал к единству политических партий страны, расширению возможностей для молодежи, выступил против насилия над женщинами, затронул восстановление доминиканской экономики после пандемии.
Опубликовано: Наталья Наталья
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Храмова Оксана
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