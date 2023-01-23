Сотни доминиканцев пришли поклониться духовной матери и защитнице государства Деве Альтаграсии

APS
2023-01-23 09:41

Сотни доминиканцев 21 января пришли поклониться Деве Альтаграсии, являющейся "духовной матерью и защитницей" страны.

Главным актом поклонения божеству - Деве Альтаграсии стала месса, которую отслужил епископ епархии провинции Альтаграсия Хесус Кастро.

Таким образом священнослужитель подтвердил позицию церкви против абортов в присутствии главы Доминиканской республики Луиса Абинадера.

Кастро также призвал к единству политических партий страны, расширению возможностей для молодежи, выступил против насилия над женщинами, затронул восстановление доминиканской экономики после пандемии.

Опубликовано: Наталья Наталья









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