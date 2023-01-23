The Guardian: украинские беженцы жалуются на "ужасные условия" в Британии

Самая главная проблема - жилищная. Люди недовольны неподходящими условиями для жизни в предоставленном им временном жилье. Но больше всего беженцев пугает перспектива и вовсе остаться без крыши над головой.

Истории украинцев, уехавших в Великобританию, рассказала газета The Guardian.

Марии 22 года, она живет с матерью во временном жилье в южной части Лондоне на протяжении 5 месяцев.

"На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и такие грязные. <…> Комната такая маленькая, что двум взрослым в ней тяжело"

Найти частно жилье очень сложно, за аренду нужен залог и крупные сбережения на счету.

Сейчас в таком же положении находятся 150 тыс. украинских беженцев. Все они участвовали в программе "Дома для Украины", которая была рассчитана всего на 6 месяцев.

В 2023 году почти 50 тыс. людей рискуют остаться бездомными.

Оксана и ее 12-летний сын тоже не могут найти съемное жилье. При этом у женщины "относительно хорошо оплачиваемую работу повара на полный рабочий день".

Квартиры очень дорогие, часто для аренды необходим поручитель, которого у беженки нет.

Ситуация в Германии не лучше. Осенью прошлого года более 20 мэров немецких городов написали главе МВД письмо.

В нем объясняется, что беженцев из Украины больше негде размещать.

Между тем люди постоянно прибывают. В МВД Германии сообщили: осенью число прибывших украинцев превысило 1 млн чел.