Мишель: ввод очередных санкций против России будет трудным

Как заявил в интервью испанскому изданию El Mundo глава Евросовета Шарль Мишель, дальнейшие шаги по принятию и вводу антироссийских санкций будут затруднительными.

По словам Мишеля, Украина ждет от Запада продолжения давления на Москву путем принятия новых санкций, отдавая себе отчет в том, что каждый новый пакет сложнее предыдущего.

Мишель подчеркнул, что у стран Запада есть инструменты воздействия на Кремль, однако следующие шаги будут трудными.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении западных государств ввести десятый пакет санкций против Российской Федерации, который будет преимущественно акцентирован на закрытии лазеек для обхода уже действующих мер.

После этого журналистам от высокопоставленного источника в руководстве Евросоюза стало известно, что в ЕС пока нет общего мнения относительно даты принятия десятого по счету пакета санкций против Российской Федерации, поэтому страны Запада пока сосредоточили свои усилия на предотвращении обхода действующих ограничений.