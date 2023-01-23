Google сокращает рекордное количество сотрудников

Сокращение затронет 6 процентов рабочей силы компании и последует за тысячами увольнений в других технологических гигантах США.

Материнская компания Google, Alphabet Inc сокращает около 12 000 рабочих мест из-за того, что сталкивается с "другой экономической реальностью", говорится в служебной записке для сотрудников.

Сокращение рабочих мест затронет 6 % их рабочей силы и последует за тысячами увольнений в таких технологических гигантах, как Amazon.com Inc Microsoft Corp и Meta Platforms Inc.

Акции компании Alphabet, расположенной в Маунтин-Вью, штат Калифорния, которая увеличила свою рабочую силу почти на треть в период с 2020 по 2021 годы, за последние 12 месяцев упали на 30%, что отражает падение на 24% в технологической отрасли в целом.

Глава Alphabet Сундар Пичаи заявил, что он берет на себя "полную ответственность" за решения, которые привели к увольнениям.

Пичаи, чья заработная плата в последнее время была тесно связана с производительностью, сказал, что сейчас самое время "отточить наш подход, изменить структуру нашей базы затрат и направить наши таланты и капитал на достижение наших высших приоритетов".

Alphabet, давний лидер в области искусственного интеллекта, сталкивается с конкуренцией со стороны Microsoft, которая, как сообщается, стремится расширить свое участие в ChatGPT, многообещающем чат-боте, который отвечает на запросы ответами, похожими на человеческие.

Между тем рекламные доллары, основной источник дохода Alphabet, испытывают давление со стороны компаний, сокращающих бюджеты, поскольку потребители сокращают свои расходы.

"Очевидно, что Alphabet не застрахован от сложной экономической ситуации, поскольку растет обеспокоенность по поводу рецессии в Америке", - сказала Сюзанна Стритер, аналитик Hargreaves Lansdown.