Ватикан расследует заявления о секс-вечеринке в кафедральном соборе Ньюкасла в Британии

Священник, поторый попал под подозрение и узнавший об "историческом обвинении", покончил с собой еще в мае прошлого года.

Начато расследование предполагаемой секс-вечеринки, которая произошла в период карантина в кафедральном соборе в центре Ньюкасла в Британии.

Утверждается, что во время лакдауна отец Майкл Маккой якобы спросил прихожан, не хотели бы они посетить "секс-вечеринку" в здании, примыкающем к собору Святой Марии в центре города.

По предварительным данным, бывший епископ Бирн не присутствовал на "этом мероприятии".

Источник сообщил The Times, что расследование проводится в связи с жалобами "отдельных лиц в епархии" на то, что в жилых помещениях священников, пристроенных к собору Ньюкасла, состоялась секс-вечеринка.

Священник, поторый попал под подозрение и узнавший об "историческом обвинении", покончил с собой еще в мае прошлого года. Это случилось после того, как его посетили сотрудники полиции, сообщие об обвинении и о том, что его пригласят на добровольное собеседование.

Перед смертью Майкл Маккой сбросил заводские настройки своего мобильного телефона и планшета, и с них ничего нельзя было восстановить.