В Британии разыграли футболиста Питера Крауча, "подсунув" ему в постель вместо жены другую модель

Ведущий популярного шоу ворвался вечером в спальню спортсмена, и предложил игру, по сценарию которой предлагалось заметить перемены после включения света.

Питер Крауч испытал величайший в своей жизни шок после того, как ему заменили в постели жену Эбби Клэнси на модель Холли Уиллоуби.

Бывший футболист крепко спал, когда ведущий шоу "Midnight Gameshow" Майкл Макинтайр ворвался в его спальню. И сказал Питеру посмотреть, что изменилось, когда свет выключили, а потом опять включили.

Спортмен быстро заметил, что ведущий Макинтайр был в зеленой шляпе, но не увидел, что его жену-модель заменили.

После того, как Крауч отвлекся на перемену в углу, он повернулся, чтобы поговорить со своей женой, и вместо этого увидел улыбающееся лицо Уиллоуби. От неожиданности мужчина даже закричал.

Спортсмен был потрясен увиденным. А его жена Клэнси, которая замужем за Краучем с 2011 года, нашла все это забавным и даже вручила съемочной группе связку ключей.

"Реакция Питера Крауча на то, что он оказался в постели с Холли Уиллоуби, была абсолютно бесценной", - заявил один из фанатов передачи.