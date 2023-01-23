Эксперты оценили самые популярные вопросы о здоровье, которые пользователи задают в Сети

В лидерах по-прежнему остается Covid, но люди интересуются и течением простудных заболеваний, а также нормой калорий в день.

На календаре зима, сезон гриппа продолжается, и вопросы о здоровье очень актуальны. За какими советами пользователи интернета чаще всего обращаются к виртуальным докторам?

На первом месте по-прежнему Covid. А интересует большинство пользователей то, как долго он длится.

Доктор Брайан Фишер из США дал ответ: "Обычно это длится от одной до двух недель. Для случаев с более высокой степенью тяжести на выздоровление потребуется около месяца или больше".

На втором месте вопрос: "Заразен ли тонзиллит?". Доктор Джей Верма пояснил: "Тонзиллит сам по себе не заразен: заразен тот организм, который вызвал воспаление". И посоветовал: если ваши симптомы серьезны и не проходят через четыре дня, нужно обратиться к лечащему врачу.

Популярен также вопрос: "Сколько калорий нужно съедать за день?". И четкого ответа на него нет. Эксперты подчеркивают, что это зависит от многих факторов: возраста, роста, веса. Но в среднем рекомендуемое количество потребляемых калорий для женщин - 2000, для мужчин - 2500.