Бывший муж Удовиченко заявил, что актриса сломала позвоночник, когда была пьяна

Экс-супруг известной актрисы театра и кино Ларисы Удовиченко Геннадий Болгарин заявил в эфире шоу "Звезды сошлись", что артистка сломала позвоночник из-за того, что была пьяна.

Экс-супруг Ларисы Удовиченко Геннадий Болгарин, будучи гостем шоу "Звезды сошлись", рассказал подробности того, как актрисе удалось сломать позвоночник.

Мужчина заявил, что Удовиченко как выпьет, то ее тянет на подвиги (лампочку вкрутить, картину перевесить).

Бывший муж знаменитости утверждает, что это со ней случается не впервые. 10 лет назад, когда Болгарин в Китае, она также неудачно упала и ее еле спасли.

Информацию о падении экс-возлюбленной Геннадий узнал от дочери.