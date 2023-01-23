Шведский премьер-министр осудил акт сожжения Корана, который произошел в субботу

22 января Ульф Кристерссон дал оценку инциденту, произошедшему в субботу в Стокгольме перед зданием турецкого посольства. Расмус Палудан выступил с речью, критикующей ислам и иммигрантов, после чего сжег экземпляр Корана.

Расмус Палудан, являющийся гражданином Швеции, сначала произнес речь, направленную против ислама, потом демонстративно сжег Коран.

Акция, устроенная лидером датской партии "Жесткий курс", вызвала всеобщее возмущение арабских и мусульманских стран, включая Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Из заявления МИД Пакистана:

"Этот иррациональный и провокационный антиисламский акт затрагивает религиозные чувства более 1,5 миллиарда мусульман по всему миру"

Премьер-министр Швеции выразил сочувствие "всем мусульманам" и осудил действия Палудана:

"Сожжение священных книг для многих является очень постыдным актом"

Ульф Кристерссон занял свой пост в октябре 2022 года и представляет интересы Moderate Rally Party.