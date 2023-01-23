Песков сказал, что Путин не делал заявлений о своем участии в предстоящих президентских выборах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно своего решения об участии в президентских выборах, которые должны состояться в России в 2024 году.

Эти слова кремлевского спикера прозвучали в ходе рабочей встречи с журналистами. Отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о том, что Центризбирком уже начал подготовку к президентским выборам, и предпринимают ли что-то в связи с этим в Кремле, Песков ответил, что ЦИК выполняет свои функции. По словам президентского пресс-секретаря, еще пока рано говорить о начале подготовки Кремля к президентским выборам, поскольку не началась президентская кампания. Как подчеркнул Песков, в Кремле сейчас немало текущих дел, у Владимира Путина очень активный график и насыщенная повестка дня.

Комментируя вопрос о том, будет ли Путин принимать участие в предстоящих президентских выборах, Песков заявил, что по состоянию на данный момент президент России никаких заявлений на этот счет не делал. Как отметил Песков, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика Владимира Путина.