МИД РФ: Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией

Пресс-служба российского МИДа уведомляет, что Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией из-за недружественных шагов, предпринимаемых Таллином.

23 января Министерство иностранных дел РФ опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что в ответ на решение МИД Эстонии сократить численность российского посольства в Таллине Москва понижает уровень дипломатических отношений с эстонской стороной, рассматривая недавние её действия как недружественные шаги антироссийского характера.

В МИД России отметили, что с настоящего момента ведомство понижает своих представителей в Таллине и Москве с должности посла до уровне временного поверенного в делах.