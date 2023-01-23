Лукашенко подписал решения по охране госграницы Беларуси на 2023 год

23 января Александр Лукашенко ратифицировал пакет решений по охране белорусской государственной границы.

Официальный Telegram-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого" уведомляет, что в понедельник президент собственноручно подписал документ, определяющий регламент проведения комплексных мероприятий по охране государственных границ Республики Беларусь в 2023 году.

Характерно, что в тот же день Александр Лукашенко провёл встречу с секретарём Совета Безопасности РБ Александром Вольфовичем и другими высокопоставленными военными, где публично заявил, что на текущий момент в районе белорусских границ сложилась непростая обстановка.