Песков: указ о частичной мобилизации в России остаётся в силе

Дмитрий Песков объяснил отказ Владимира Путина подписывать указ о прекращении частичной мобилизации в России.

23 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации остаётся активным, однако мобилизационные процессы в России действительно завершены.

По данным Пескова, изначально указ о мобилизации был направлен на призыв нужной численности военных для участия в спецоперации, однако это не единственная функция документа.

Дмитрий Песков отметил, что помимо набора новых участников СВО указ о частичной мобилизации подразумевает исполнение задач военнослужащими, ввиду чего данный документ до сих пор не аннулирован.