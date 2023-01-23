В Кремле ответили на вопрос о выдвижении кандидатуры Путина на выборы президента России в 2024 году
2023-01-23 13:46
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о выдвижении кандидатуры Путина на выборы президента России в 2024 году.
Владимир Путин не делал заявлений о своем выдвижении на пост президента России на выборах, которые состоятся в 2024 году, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Продолжается рутинная работа в рамках повседневного графика", - сказал он отвечая на вопрос корреспондента РБК.
20 января глава Центральной избирательной комиссии Эмма Панфилова заявила, что подготовка к избирательной компании уже началась.
Опубликовано: Максим Алексеев