В Кремле ответили на вопрос о выдвижении кандидатуры Путина на выборы президента России в 2024 году

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о выдвижении кандидатуры Путина на выборы президента России в 2024 году.

Владимир Путин не делал заявлений о своем выдвижении на пост президента России на выборах, которые состоятся в 2024 году, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Продолжается рутинная работа в рамках повседневного графика", - сказал он отвечая на вопрос корреспондента РБК.

20 января глава Центральной избирательной комиссии Эмма Панфилова заявила, что подготовка к избирательной компании уже началась.