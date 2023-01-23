ФСБ задержало мужчину, готовившего теракт на Кавказе по приказу Киева

Агенты ФСБ провели задержание молодого человека, который был занял подготовкой террористического акта на территории Северного Кавказа.

23 января центр Федеральной службы безопасности РФ по связям с общественностью сообщил, что в нынешнем месяцы сотрудники ведомства провели операцию по задержанию жителя Северо-Кавказского федерального округа. Известно, что задержанный исповедовал ультраправую политическую идеологию националистического характера.

Также сообщается, что мужчина был уличён в подготовке теракта на территории России по поручению украинских спецслужб, которые его завербовали.