Египетская певица Рания Шаалан умерла после долгой борьбы с раком

Рания скончалась в возрасте 53 лет 21 января 2023 года, проведя перед этим долгое время в больнице: причиной смерти стал рак.

Печальную новость сообщил музыкант-рэпер Хамза аль-Али в личном аккаунте Facebook.

Он выразил соболезнование родным и близким и написал много теплых слов в адрес певицы.

Рания Шаалан - египетская исполнительница, родилась в 1970 году, окончила факультет изобразительных искусств.

Увлекалась лепкой, пением, игрой на гитаре. Дебют артистки состоялся 20 лет назад с участием музыканта Фатхи Саламы.

У певицы был собственный уникальный стиль исполнения, она сама сочиняла стихи и музыку к своим песням.