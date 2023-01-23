Египетская певица Рания Шаалан умерла после долгой борьбы с раком
2023-01-23 13:52
Рания скончалась в возрасте 53 лет 21 января 2023 года, проведя перед этим долгое время в больнице: причиной смерти стал рак.
Печальную новость сообщил музыкант-рэпер Хамза аль-Али в личном аккаунте Facebook.
Он выразил соболезнование родным и близким и написал много теплых слов в адрес певицы.
Рания Шаалан - египетская исполнительница, родилась в 1970 году, окончила факультет изобразительных искусств.
Увлекалась лепкой, пением, игрой на гитаре. Дебют артистки состоялся 20 лет назад с участием музыканта Фатхи Саламы.
У певицы был собственный уникальный стиль исполнения, она сама сочиняла стихи и музыку к своим песням.
Опубликовано: Храмова Оксана