Резников анонсировал новую встречу контактной группы в формате «Рамштайн» для помощи Украине

Министр обороны Украины сообщил о подготовке новой встречи членов контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

Следующее заседание членов контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн состоится уже в феврале, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

"Мы отмечаем возросшее доверие к Украине. А если больше доверия, значит больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море и небо", - написал глава оборонного ведомства Украины в Twitter.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи в формате "Рамштайн-8", объявил о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины.