Резников анонсировал новую встречу контактной группы в формате «Рамштайн» для помощи Украине
Министр обороны Украины сообщил о подготовке новой встречи членов контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.
Следующее заседание членов контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн состоится уже в феврале, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
"Мы отмечаем возросшее доверие к Украине. А если больше доверия, значит больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море и небо", - написал глава оборонного ведомства Украины в Twitter.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи в формате "Рамштайн-8", объявил о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
Храмова Оксана
EFE: Полет из Венесуэлы продвигает афро-прически для борьбы с расизмом
Жительнца Венесуэлы с гордостью носит пышные африканские кудри, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к метисам. Она проводит семинары для женщин, где учит любить свои волосы, и призывает не стыдиться культуры предков.Подробнее...
-