МО РФ: войска России уничтожили РСЗО HIMARS в Днепропетровской области

В Министерстве обороны РФ сообщили о ликвидации ракетной установки HIMARS, стоявшей на балансе ВСУ.

Генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что за день ведения спецоперации войска России нанесли прицельный удар по пункту дислокации бригады артиллеристов вооружённых сил Украины, которая базировалась в Днепропетровской области.

По данным Конашенкова, в результате российского ракетного удара были уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS, которая США поставили Киеву ранее.