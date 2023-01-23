МО РФ: войска России уничтожили РСЗО HIMARS в Днепропетровской области
В Министерстве обороны РФ сообщили о ликвидации ракетной установки HIMARS, стоявшей на балансе ВСУ.
Генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что за день ведения спецоперации войска России нанесли прицельный удар по пункту дислокации бригады артиллеристов вооружённых сил Украины, которая базировалась в Днепропетровской области.
По данным Конашенкова, в результате российского ракетного удара были уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS, которая США поставили Киеву ранее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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