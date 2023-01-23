Загадочное исчезновение: в Мексике расследуют историю пропажи девушки-подростка

Мать отлучилась совсем ненадолго, а когда вернулась, на месте дочь не застала. Ее нашли через сутки совсем в другом районе многомиллионного мегаполиса.

Необычная история с пропажей девушки-подростка Марии Анхелы произошла в Мексике. Она исчезла в районе метро Индиас Вердес в мэрии Густаво А. Мадеро, где ждала свою маму.

Ее искали сутки, а потом обнаружили на улицах муниципалитета Несауалькойотль в штате Мехико.

Прокуратура мексиканской столицы пытается разобраться в случившемся. Но дело затрудняет то, что подросток не помнит, что именно с ней произошло.

По поручению полиции проводится мониторинг соцсетей Марии и геолокация ее мобильного телефона.

Хесус Ольгин Хименес, отец несовершеннолетней, рассказал, что его жена отлучилась совсем ненадолго, а когда вернулась, 16-летней дочери на том месте, где она должна была ждать мать, не оказалось.