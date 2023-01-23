Загадочное исчезновение: в Мексике расследуют историю пропажи девушки-подростка
Мать отлучилась совсем ненадолго, а когда вернулась, на месте дочь не застала. Ее нашли через сутки совсем в другом районе многомиллионного мегаполиса.
Необычная история с пропажей девушки-подростка Марии Анхелы произошла в Мексике. Она исчезла в районе метро Индиас Вердес в мэрии Густаво А. Мадеро, где ждала свою маму.
Ее искали сутки, а потом обнаружили на улицах муниципалитета Несауалькойотль в штате Мехико.
Прокуратура мексиканской столицы пытается разобраться в случившемся. Но дело затрудняет то, что подросток не помнит, что именно с ней произошло.
По поручению полиции проводится мониторинг соцсетей Марии и геолокация ее мобильного телефона.
Хесус Ольгин Хименес, отец несовершеннолетней, рассказал, что его жена отлучилась совсем ненадолго, а когда вернулась, 16-летней дочери на том месте, где она должна была ждать мать, не оказалось.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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