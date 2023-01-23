Панин назвал Хабенского мерзавцем из-за увольнения Назарова

EFE: Полет из Венесуэлы продвигает афро-прически для борьбы с расизмом

Жительнца Венесуэлы с гордостью носит пышные африканские кудри, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к метисам. Она проводит семинары для женщин, где учит любить свои волосы, и призывает не стыдиться культуры предков.

Подробнее...