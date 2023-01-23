Панин назвал Хабенского мерзавцем из-за увольнения Назарова

APS
2023-01-23 14:41

Актер Алексей Панин возмущен уволением из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова. Пребывающий в Испании артист назвал мерзавцем худрука театра Константина Хабенского.

Алексей Панин накинулся на Константина Хабенского, назвав его мерзавцем.

Причиной возмущения Панина стало увольнение Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова, где Хабенский является художественным руководителем.

Пребывающий в Испании артист предположил, что уход Назарова либо выгоден Хабенскому, либо кто-то "сильно держит его за одно место".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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