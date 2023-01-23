Потребовалась медпомощь: Александру Збруеву стало плохо, но от госпитализации актер отказался
Артист находился дома, когда почувствовал боли в груди. Тонометр при этом показал большой скачок давления.
Народному артисту РСФСР Александру Збруеву понадобилась экстренная медицинская помощь.
Звезда советского и российского кино и театра почувствовал недомогание, сообщает 5-tv.ru.
Артист находился дома, когда почувствовал боли в груди. Тонометр при этом показал большой скачок давления.
Жена 84-летнего Александра Збруева, Людмила Савельева, вызвала скорую.
Прибывшие медики оказали актеру медпомощь и предложили госпитализацию, однако Збруев от этого предложения отказался.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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