Потребовалась медпомощь: Александру Збруеву стало плохо, но от госпитализации актер отказался

APS
2023-01-23 14:44

Артист находился дома, когда почувствовал боли в груди. Тонометр при этом показал большой скачок давления.

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву понадобилась экстренная медицинская помощь.

Звезда советского и российского кино и театра почувствовал недомогание, сообщает 5-tv.ru.

Артист находился дома, когда почувствовал боли в груди. Тонометр при этом показал большой скачок давления.

Жена 84-летнего Александра Збруева, Людмила Савельева, вызвала скорую. 

Прибывшие медики оказали актеру медпомощь и предложили госпитализацию, однако Збруев от этого предложения отказался. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева









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