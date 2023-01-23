Бабиш: Чехия не поможет НАТО в случае нападения на Польшу
Кандидат на пост президента Чехии Андрей Бабиш признался, что не пошлёт военных своей страны в Польшу в случае, если она будет атакована.
В понедельник Андрей Бабиш, баллотирующийся на пост чешского президента, публично заявил, что не станет посылать войска Чехии в Польшу, если данное государство будет атаковано извне.
При этом Бабиш отметил, что Чехия и Польша являются членами НАТО и обязаны приходить на помощь друг другу в случае вооружённого нападения в соответствии с пятой статьёй устава Североатлантического альянса, однако он не желает отправлять своих "детей" на войну ни при каких условиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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