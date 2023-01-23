МИД России потребовал от посла Эстонии покинут страну до 7 февраля

МИД России принял решение понизить уровень дипломатического представительства Эстонии до временно поверенного в делах.

Посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля текущего года, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В публикации МИД в Twitter указано, что Россия понижает уровень дипломатического представительства двух стран до уровня временно поверенного в делах.

В свою очередь Министерство иностранных дел Эстонии приняло зеркальные меры. Посол России в Таллине должен покинуть страну также до 7 февраля.