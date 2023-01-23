МИД России потребовал от посла Эстонии покинут страну до 7 февраля
МИД России принял решение понизить уровень дипломатического представительства Эстонии до временно поверенного в делах.
Посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля текущего года, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В публикации МИД в Twitter указано, что Россия понижает уровень дипломатического представительства двух стран до уровня временно поверенного в делах.
В свою очередь Министерство иностранных дел Эстонии приняло зеркальные меры. Посол России в Таллине должен покинуть страну также до 7 февраля.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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