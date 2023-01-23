Иван Ургант потроллил Яну Поплавскую и рассказал о возвращении своего шоу на ТВ

44-летний телеведущий высказался в связи с новостью о записи шоу «Вечерний Ургант». Он заверил, что о дате выхода сообщит в телеграмм-канал актрисы.

Программа «Вечерний Ургант» исчезла с экранов около года тому назад. Но недавно Филипп Киркоров и Валя Карнавал выложили в соцсетях снимки обновленных интерьеров студии «ВУ», вызвав тем самым волну слухов о возвращении развлекательного телешоу на Первый Канал, сообщает Космополитен.

Более того - в Сети появилось даже видео веселого общения Урганта и Киркорова, что укрепило общественность в ее выводах.

Актриса Яна Поплавская возмутилась такой новостью и заявила: если шоу опять вернется на экраны ТВ, она уедет из России. Шоумен не оставил это заявление без внимания.

«То, что напечатали некоторые Telegram-каналы, - съемки неизвестного происхождения. Немного похожий на меня человек говорит с человеком, совсем не похожим на Киркорова. Когда завершится перерыв, с радостью ждем в студии Филиппа и Валентину. Как только станет понятна дата выхода шоу в эфир, мы незамедлительно отправим эту информацию в Telegram-канал Яны Поплавской», — заявил Иван в комментарих РБК.

Как оказалось, «Вечерний Ургант» снимали не в «Останкино». Шоу было воспроведено в Дубае, как часть поздравительной программы на вечере в честь 30-летия российского бизнесмена Михаила Баракина. Кроме Урганта и Киркорова, в нем участвовали Игорь Николаев и рок-группа «Би-2».