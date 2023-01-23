68 кубинских нелегалов будут депортированы властями США с территории страны

Мигрантов из Кубы, нелегально пересекавших границу по морю, перехватила Служба береговой охраны Америки (SGC). Незванные гости будут отправлены назад вместе с другими 136 нелегалами, приехавшими ранее.

В сообщении МВД США сообщается, что новая группа мигрантов, пойманных в порту Ороско западной провинции Артемиса, включает 48 мужчин, 18 женщин и 2 несовершеннолетних детей.

Все они участвовали в 5 незаконных выездах из страны и были задержаны SGC прямо в море.

В заявлении МИД добавляется, что один из прибывших кубинцев обвиняется в совершении тяжких преступлений.

Кубинское руководство со своей стороны ратует за "регулярную, безопасную и упорядоченную миграцию" и предупреждает своих граждан об "опасности и условиях риска для жизни, создаваемых незаконным выездом из страны по морю".

Уже с начала этого года американцы провели 11 подобных операций, сюда же можно добавить 3 операции на Багамских и Каймановых островах.

По официальным данным Кубы, всего было возвращено 1484 нелегалов.