Иллюзионист Сергей Сафронов победил рак и сделал пересадку волос
Победить недуг и избавиться от приличного размера опухоли удалось благодаря своевременному диагнозу и интенсивному лечению.
Известный иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов два года назад рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина, сообщае Супер.ру.
Как уточняет издание, ее размер был внушительным - 12 см. Победить недуг удалось благодаря своевременно поставленному диагнозу и интенсивному лечению с помощью лучевой и химиотерапии.
Однако на фоне лечения густые волосы артиста сильно пострадали, и он практически не снимал головных уборов.
Но на днях Сергей поделился фото из храма с неприкрытой головой, на котором подписчики обратили вниманеи на его рыжую шевелюру. Они поняли, что кумир решился на операцию по пересадке волос.
Ранее Сафронов поделился своими творческим планами на ближайшее будущее. Он намекнул, что не за горами - новое магическое шоу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
Храмова Оксана
EFE: Полет из Венесуэлы продвигает афро-прически для борьбы с расизмом
Жительнца Венесуэлы с гордостью носит пышные африканские кудри, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к метисам. Она проводит семинары для женщин, где учит любить свои волосы, и призывает не стыдиться культуры предков.Подробнее...
-