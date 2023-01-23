Артур Смольянинов намерен подать в суд на своего крестного Ивана Охлобыстина

Причиной стало то, что Охлобыстин публично заявил, будто Смольянинов жестоко избивал бывшую жену Дарью Мельникову.

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов, признанный иноагентом в России, раскритиковал своего крестного - коллегу Ивана Охлобыстина, сообщает Рrozvezd.

Причиной стало то, что Охлобыстин публично заявил, будто Смольянинов жестоко избивал бывшую жену Дарью Мельникову.

Звезда "9 роты" в ответ пригрозил Охлобыстину судом. Иван Иванович тоже не смолчал и поиздевался над Артуром в своей манере: заявил, что, несмотря на конфликт, неприязни к крестнику не испытывает.

Он также с иронией заметил, будто Смольянинов считает его сумасшедшим.

"Крестник Артурчик под суд меня советует отдать. Сомневается в моем психическом здоровье. Сам же сбежал и сейчас восхищается культурой Европы и дико печалится о судьбе оставленной им Отчизны", - отметио Охлобыстин.