Артур Смольянинов намерен подать в суд на своего крестного Ивана Охлобыстина
Причиной стало то, что Охлобыстин публично заявил, будто Смольянинов жестоко избивал бывшую жену Дарью Мельникову.
Покинувший Россию актер Артур Смольянинов, признанный иноагентом в России, раскритиковал своего крестного - коллегу Ивана Охлобыстина, сообщает Рrozvezd.
Причиной стало то, что Охлобыстин публично заявил, будто Смольянинов жестоко избивал бывшую жену Дарью Мельникову.
Звезда "9 роты" в ответ пригрозил Охлобыстину судом. Иван Иванович тоже не смолчал и поиздевался над Артуром в своей манере: заявил, что, несмотря на конфликт, неприязни к крестнику не испытывает.
Он также с иронией заметил, будто Смольянинов считает его сумасшедшим.
"Крестник Артурчик под суд меня советует отдать. Сомневается в моем психическом здоровье. Сам же сбежал и сейчас восхищается культурой Европы и дико печалится о судьбе оставленной им Отчизны", - отметио Охлобыстин.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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