МИД РФ потребовало от посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре покинуть страну

МИД РФ сообщило, что посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре должен покинуть страну до 7 февраля.

23 января пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонской Республикой, объяснив это тем, что официальный Таллин последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Москвой.

Отмечается, что апогеем недружественный шагов по отношению к России со стороны Эстонии стало радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине.

Ввиду сложившейся ситуации в МИД РФ был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей, также Лайдре должен покинуть территорию России 7 февраля 2023 года.