МИД РФ потребовало от посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре покинуть страну
МИД РФ сообщило, что посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре должен покинуть страну до 7 февраля.
23 января пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонской Республикой, объяснив это тем, что официальный Таллин последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Москвой.
Отмечается, что апогеем недружественный шагов по отношению к России со стороны Эстонии стало радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине.
Ввиду сложившейся ситуации в МИД РФ был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей, также Лайдре должен покинуть территорию России 7 февраля 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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