EFE: Полет из Венесуэлы продвигает афро-прически для борьбы с расизмом

Жительнца Венесуэлы с гордостью носит пышные африканские кудри, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к метисам. Она проводит семинары для женщин, где учит любить свои волосы, и призывает не стыдиться культуры предков.

Как сообщает испанское информационное агентство EFE, молодая женщина - профессиональный публицист и занимает активную гражданскую позицию, поддерживая культурную самобытность своего народа и призывая не стыдится своих африканских корней.

Проживая вдали от родины, Полет приняла решение не скрывать свою природную пышность волос, демонстрируя открыто африканские кудряшки. Ранее она постоянно выпрямляла прическу утюжком.

Вернувшись домой, активистка организовала общество Бигуди Венесуэлы, где проводит лекции и семинары для женщин, девочек, подростков, повышая уровень образования и приучая любить свои культурные традиции.

На сегодняшний день аккаунт Полет в Инстаграм превратился в целое сообщество единомышленников, состоящее из более чем 20 тыс. человек.

По мнению Полет, "в Венесуэле существует расизм, он замаскирован".

Женщин с афро-волосами не хотят видеть в определенных кругах общества и определенных сферах жизни, им трудно устроиться на престижную работу. Для этого приходится выпрямлять волосы, изменяя свою прическу.

Далее Полет приводит примеры, подтверждающие скрытый расизм в венесуэльском обществе: на местном телевидении и в рекламе нет людей с африканскими кудрями.