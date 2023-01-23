МИД Эстонии: посол РФ покинет Таллин с отъездом эстонского посла из Москвы

Пресс-служба МИД Эстонии сообщила, что российский посол в ближайшее время покинет Таллин.

23 января пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии сообщила, что российский посол Владимир Липаев будет вынужден покинуть Таллин незамедлительно после того, как эстонский посол Маргус Лайдре уедет из Москвы по решению МИД России.

В эстонском МИДе отметили, что внешнеполитические взаимоотношения между Таллином и Москвой строятся на принципе взаимности, ввиду чего правительство Эстонии обязано ответить взаимностью на новые российские санкции. Примечательно, что в этот же день Министерство иностранных дел РФ объявило о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией.